Napoli-Roma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Napoli e Roma a confronto nel 34° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Ultimissima chiamata per il Napoli, le cui speranze di una qualificazione alla prossima Champions League passano per la prossima partita e per le altre che mancano al termine della stagione: i ragazzi di Calzona ospitano la Roma di Daniele De Rossi.

I partenopei hanno a disposizione un unico risultato, ovvero la vittoria, se vogliono continuare a coltivare un briciolo di speranza; per i giallorossi un incrocio niente male a pochi giorni dall'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

La Roma ha vinto la gara d’andata di questo campionato contro il Napoli, dopo una serie di sette incontri consecutivi senza successi contro i partenopei nella competizione (2N, 5P). L’ultima volta in cui i giallossi hanno trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro gli azzurri in Serie A risale al 1997/98 (6-2 e 2-0 in quell’occasione).

Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime cinque gare casalinghe contro la Roma in Serie A (3V, 2N), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di partite interne senza sconfitte contro i giallorossi nella competizione risale al periodo tra maggio 1989 e aprile 1995 (sette in quell’occasione).

Di seguito tutte le informazioni su Napoli-Roma: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.