Napoli, rivoluzione da 300 milioni: da De Bruyne, Frattesi e Ndoye a David e Osimhen, De Laurentiis e Conte ridisegnano il futuro

Il presidente annuncia investimenti record. De Bruyne primo colpo, si tratta per Ndoye e Bonny. Osimhen verso l’addio. Ritorni e cessioni da gestire.

Il Napoli si prepara a un’estate rovente sul mercato, con un progetto tecnico e finanziario senza precedenti.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato un investimento complessivo di 300 milioni di euro, tra stipendi e operazioni in entrata, per costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Alla guida della nuova era c’è Antonio Conte, tecnico chiamato a guidare una rivoluzione che toccherà ogni reparto del campo.

Il primo colpo è già in arrivo: Kevin De Bruyne, che firmerà un biennale dopo gli impegni con la nazionale belga.

Nel frattempo, il mercato è in fermento tra trattative avviate, cessioni imminenti, rientri dai prestiti e valutazioni complesse. Dan Ndoye è il nome in cima alla lista per l’attacco, mentre Bonny e Lucca sono le alternative per il ruolo di vice centravanti. In difesa si segue con insistenza Chalobah, mentre Beukema e Lucumi sono gli obiettivi più onerosi.

Sul fronte uscite, Osimhen è vicino all’addio: l’Al-Hilal è pronto a pagare la clausola da 75 milioni. Tanti anche i rientranti dai prestiti destinati a ripartire.

Il Napoli è pronto a cambiare volto per restare competitivo su tutti i fronti.