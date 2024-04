Il Napoli scrive la storia, ma in negativo: peggiore Campione d'Italia dal 2000

Il club azzurro, perdendo contro l'Empoli, fa registrare un nuovo record negativo con il Tricolore sul petto.

Che potesse andar peggio, rispetto alla scorsa annata, era messo in conto: che potesse andar così male, però, no. Perché c'è una sostanziale differenza tra il "fare la storia" e il "fare la storia in negativo": il Napoli, questo concetto, lo sta "spiegando".

La formazione azzurra, con il Tricolore cucito sul petto, continua a far registrare record negativi partita dopo partita.

Contro l'Empoli è accaduto di nuovo, con una sconfitta che rende il Napoli la peggior squadra campione d'Italia da oltre 20 anni.