Il Napoli saluta Osimhen e accelera per il nuovo attaccante: da Nunez a Lucca, chi contenderà il posto a Lukaku

Tutto secondo i piani per il Napoli, pronto a dire addio definitivamente ad Osimhen: arriverà un altro attaccante ma non solo.

Alla fine la strategia del Napoli per Victor Osimhen risulterà vincente, anche se un po' più lunga di quanto sperava Aurelio De Laurentiis, che avrebbe voluto cederlo definitivamente già l'estate scorsa.

Il centravanti nigeriano lascerà la squadra italiana e tornerà al Galatasaray, dove aveva giocato l'ultima stagione in prestito; il Napoli potrà così incassare una cifra molto importante da un giocatore che ormai era come se non facesse più parte della rosa e aumenterà la disponibilità per continuare il grande mercato che il presidente del club, insieme al ds Giovanni Manna e Antonio Conte stanno portando avanti dalla vittoria dello scudetto.

Conte infatti aspetta un nuovo attaccante, che sostituirà Osimhen solo "fisicamente" perché in realtà sarà come un aggiunta in più o al massimo prenderà il posto di Giovanni Simeone che è in uscita.

Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sono gli obiettivi del Napoli; la situazione per i due attaccanti e chi altro potrebbe arrivare a Napoli.