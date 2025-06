Napoli, oltre a De Bruyne l'obiettivo è un difensore: da Beukema a Gatti, Manna al lavoro per puntellare il reparto

I Campioni d'Italia sono scatenati: oltre a De Bruyne, il club partenopeo vuole chiudere anche per un grande difensore. Tutte le opzioni.

Napoli letteralmente scatenato. Dopo la conquista dello Scudetto e la conferma al timone del club Campione d'Italia di Antonio Conte, gli azzurri vogliono recitare il ruolo di protagonisti anche sul fronte mercato.

Se, come detto, sembra sempre più vicino a concretizzarsi il colpo Kevin De Bruyne, tra le richieste di Conte c'è ovviamente quella di rinforzare il pacchetto difensivo, che quest'anno è andato spesso in sofferenza, in vista di una stagione che vedrà il Napoli impegnato anche sul fronte Champions League.

Di seguito andiamo a scoprire chi sono i potenziali obiettivo del club partenopeo per rinforzare il pacchetto arretrato in dotazione a Conte.