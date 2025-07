Le alternative a Ndoye per il Napoli: da Chiesa a Nusa, proposto anche Grealish

Il Napoli vuole aggiungere un colpo in attacco: si complica Ndoye, le altre opzioni per accontentare Conte sul mercato.

Kevin De Bruyne, Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema: sono questi i quattro grandi acquisti che il Napoli ha già fatto, ampliando notevolmente la rosa e le soluzioni per Antonio Conte nella prossima stagione.

Il tecnico però chiede altri sforzi al club ed in particolare un nuovo innesto in attacco, per completare il reparto offensivo. Con Lucca, che sarà l'alternativa a Romelu Lukaku, il Napoli è sistemato nel ruolo di centravanti ma Conte si aspetta un altro esterno.

In cima alla lista c'è Dan Ndoye del Bologna, operazione che però non sarà facile per il Napoli da portare a termine. Ed ecco perché Giovanni Manna è a lavoro per non farsi trovare impreparato e studia le alternative allo svizzero.