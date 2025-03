Conte rimane a Napoli? Il ds Manna ora tiene i tifosi sulle spine: "Speriamo, senza problemi"

SSC Napoli vs AC Milan

Il ds del Napoli, Manna, interviene sul discorso relativo al futuro di Antonio Conte prima del match contro il Milan.

Nonostante la lotta Scudetto e un ritorno in Champions League vicino, i tifosi del Napoli si domandano giorno dopo giorno, specialmente nelle ultime settimane, se la squadra dovrà ripartire da zero ancora una volta. I dubbi su Antonio Conte, infatti, sono gli stessi dell'ultimo periodo, ovvero quelli riguardanti una permanenza o meno in città.

Arrivato per vincere, con un contratto siglato fino al 2027, Antonio Conte rimarrà al Napoli solamente con rassicurazioni su ambizioni future, investimenti e un mercato all'altezza. Altrimenti, qualora società e allenatore non dovessero andare d'accordo per il lungo periodo, De Laurentiis dovrà affrontare una nuova separazione.

A pochi minuti da Napoli-Milan, intanto, ha parlato il ds Giovanni Manna. A Dazn, il dirigente del team partenopeo ha tenuto ulteriormente sulle spine i tifosi azzurri: "Conte? Speriamo non ci siano problemi".