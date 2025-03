Napoli-Milan, Fabio Capello è esterrefatto dopo la sconfitta: "Scandaloso"

L'ex tecnico rossonero all'attacco di squadra e allenatore: "Perchè cambiare rigorista? Ci vedo debolezza dell'allenatore".

Con tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, il Milan di Conceicao è definitivamente uscito dalla lotta per la Champions League. A -9 dal quartoposto, la squadra rossonera si concentra su quella per l'Europa League, che potrebbe comunque eventualmente arrivare in caso di vittoria della Coppa Italia.

A proposito di Coppa Italia, mercoledì il Milan 'ospita' l'Inter per l'andata delle semifinali, a tre mesi dalla vittoria in Supercoppa Italiana che sembrava poter dare una svolta all'annata rossonera, prima dell'altalena di risultati in campionato e dell'eliminazione in Champions League.

Contro il Napoli il Milan si è scoperto ancora una volta impaurito, convinto di un campionato oramai andato e di una Coppa Italia come unico grande obiettivo per risollevare le sorti dell'annata. Nonostante il 2-1 di Jovic, a far rumore è una sconfitta che sarebbe potuta essere più larga in virtù di un primo tempo decisamente complicato, che ha portato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ad intervenire duramente.