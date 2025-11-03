Pubblicità
Manchester United v West Ham United FC: Premier League Summer Series
Chris Burton

Il Napoli guarda ancora a Manchester per rinforzare il centrocampo dopo l'infortunio di De Bruyne: interesse concreto per Mainoo dello United

Il Napoli di Antonio Conte vuole rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio di De Bruyne che terrà il belga ai box per diversi mesi: l’obiettivo per gennaio è Mainoo del Manchester United.

Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli starebbe pianificando un altro colpo di mercato a Manchester, con il centrocampista delloUnited Kobbie Mainoo che è tornato a essere nel mirino della società azzurra.

I campioni d'Italia sono riusciti ad acquisire Kevin De Bruyne durante l'estate, dopo che il calciatore ha lasciato il Manchester City a scadenza di contratto: il centrocampista belga però è attualmente indisponibile a causa di un serio infortunio alla coscia che lo terrà ai box per diversi mesi.

Ecco perché la formazione azzurra allenata da Antonio Conte potrebbe intervenire nuovamente nel reparto e nel mirino c'è proprio Mainoo.

  • IL NAPOLI CERCA UN SOSTITUTO DI DE BRUYNE

    Antonio Conte è desideroso di rafforzare il suo centrocampo, dato che il Napoli è impegnato su più fronti sia a livello nazionale che internazionale, con l'attenzione collettiva rivolta verso giocatori di comprovata esperienza nella Premier League.

    Secondo Sky Sports, l'interesse del Napoli per Mainoo è "reale". Secondo quanto riferito, si sta lavorando a un accordo che potrebbe essere concluso nella finestra di mercato di gennaio. Si sostiene che "la questione di una partenza del calciatore sia ora più che mai sul tavolo" quando si tratta di Mainoo e dello United.

  • kobbie-mainoo(C)Getty Images

    MAINOO SI UNIRÀ A MCTOMINAY? SI LAVORA PER GENNAIO

    Il centrocampista della nazionale inglese, che ha fatto il suo ingresso sulla scena dopo essere uscito dal leggendario vivaio dell'Old Trafford, ha collezionato solo otto presenze in questa stagione. La sua unica partita da titolare è stata nella sconfitta dei Red Devils in Carabao Cup contro il Grimsby, squadra della League Two.

    Mainoo non è ancora riuscito a entrare nella formazione titolare della Premier League nella stagione 2025-26, con Ruben Amorim che preferisce altre opzioni a centrocampo nel suo 3-4-3. Durante l'estate sono state sollevate serie domande sul futuro del ventenne, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Con lo spazio in campo sempre più limitato, il ragazzo è pronto a rivalutare le sue opzioni.

    Secondo quanto riportato, "lo United non sta prendendo in considerazione un trasferimento definitivo", ma il Napoli sta spingendo per un accordo iniziale di prestito che includa un'opzione di acquisto.Sky Sports sostiene che i Red Devils abbiano "aperto la porta a un compromesso". Mainoo sarebbe "tentato" dall'opportunità di lavorare con l'ex allenatore del Chelsea e del Tottenham Conte.

    Un accordo definitivo per Mainoo potrebbe essere raggiunto nel 2026 se verranno soddisfatte determinate condizioni, con il numero di presenze che farà nella seconda metà della stagione a determinare se rimarrà o meno in Italia insieme al compagno Scott McTominay, anche lui proveniente dall'accademia dello United.

    Si dice che lo United abbia "chiarito che preferirebbe vedere il giocatore in un campionato straniero piuttosto che in Premier League".

  • ALTRI ADDII: ZIRZEE POTREBBE TORNARE IN SERIE A

    Mainoo potrebbe non essere l'unica stella dello United a passare dalla Premier League alla Serie A durante la prossima finestra invernale. Sky Sports riferisce anche che Joshua Zirkzee potrebbe seguire lo stesso percorso. Ha lasciato il Bologna per trasferirsi a Old Trafford solo nell'estate del 2024, ma è un altro attaccante che ha trovato difficoltà a Manchester.

    Il calciatore della nazionale olandese non ha ancora disputato una partita di campionato con i Red Devils in questa stagione, totalizzando solo cinque presenze. Non ha segnato alcun goal in questo campionato, dopo averne realizzati solo sette nella sua stagione d'esordio in Inghilterra.

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty

    ROMA IN POLE PER ZIRKZEE: ANCHE IL MILAN INTERESSATO

    Si dice che Zirkzee abbia "chiesto al suo entourage di trovargli un accordo di prestito a gennaio per rilanciare la sua carriera". Il ragazzo è "molto apprezzato" in Italia, avendo segnato 12 goal per il Bologna nella stagione 2023-24.

    La Roma è considerata la squadra più propensa a concludere l'accordo per l'attaccante olandese, con trattative che sono già in corso. I rappresentanti di Zirkzee hanno discusso un "accordo salariale" con i giallorossi, con la probabilità che il calciatore debba accettare una forte riduzione dello stipendio per rendere possibile il trasferimento.

    Secondo quanto riferito, il calciatore della nazionale olandese sarebbe disposto a rinunciare a una parte di stipendio per rimettere in carreggiata la sua carriera. Mentre la Roma è in testa alla corsa per il suo ingaggio, si ipotizza che anche il Milan potrebbe entrare in lizza, dato che sta la squadra rossonera sta cercando di rafforzare il proprio attacco con giocatori del calibro della stella della nazionale statunitense Christian Pulisic e del calciatore della nazionale portoghese Rafael Leao. Qualsiasi accordo di cessione per Zirkzee lascerebbe lo United a corto di opzioni in attacco, visto che i Red Devils hanno già ceduto Rasmus Hojlund al Napoli, con Benjamin Sesko affiancato dal 17enne baby talento danese Chido Obi.

