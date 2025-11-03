Il Napoli guarda ancora a Manchester per rinforzare il centrocampo dopo l'infortunio di De Bruyne: interesse concreto per Mainoo dello United

Il centrocampista della nazionale inglese, che ha fatto il suo ingresso sulla scena dopo essere uscito dal leggendario vivaio dell'Old Trafford, ha collezionato solo otto presenze in questa stagione. La sua unica partita da titolare è stata nella sconfitta dei Red Devils in Carabao Cup contro il Grimsby, squadra della League Two.

Mainoo non è ancora riuscito a entrare nella formazione titolare della Premier League nella stagione 2025-26, con Ruben Amorim che preferisce altre opzioni a centrocampo nel suo 3-4-3. Durante l'estate sono state sollevate serie domande sul futuro del ventenne, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Con lo spazio in campo sempre più limitato, il ragazzo è pronto a rivalutare le sue opzioni.

Secondo quanto riportato, "lo United non sta prendendo in considerazione un trasferimento definitivo", ma il Napoli sta spingendo per un accordo iniziale di prestito che includa un'opzione di acquisto.Sky Sports sostiene che i Red Devils abbiano "aperto la porta a un compromesso". Mainoo sarebbe "tentato" dall'opportunità di lavorare con l'ex allenatore del Chelsea e del Tottenham Conte.

Un accordo definitivo per Mainoo potrebbe essere raggiunto nel 2026 se verranno soddisfatte determinate condizioni, con il numero di presenze che farà nella seconda metà della stagione a determinare se rimarrà o meno in Italia insieme al compagno Scott McTominay, anche lui proveniente dall'accademia dello United.

Si dice che lo United abbia "chiarito che preferirebbe vedere il giocatore in un campionato straniero piuttosto che in Premier League".