Napoli, le trasferte sono un problema: non vince da 78 giorni e nel girone di ritorno ha fatto solo 6 punti lontano dal Maradona

I partenopei stanno vivendo un momento di flessione lontano dalle mura amiche: l'ultimo successo il 18 gennaio a Bergamo, poi 3 punti in 4 gare.

Il Napoli si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Bologna, snodo cruciale del proprio calendario e tappa decisiva nella corsa allo scudetto.

La squadra di Antonio Conte non vince lontano dal Maradona da ben 78 giorni: l’ultima vittoria risale alla sfida di Bergamo, quando i partenopei guidavano la classifica e alimentavano sogni tricolori.

Da allora, il rendimento esterno si è notevolmente abbassato, con appena tre punti conquistati nelle ultime quattro trasferte e un totale di sei nel girone di ritorno.

Il match di lunedì al Dall’Ara rappresenta, quindi, il punto più alto di difficoltà di questo finale di stagione.

La trasferta in terra emiliana è considerata la più insidiosa tra quelle rimaste, anche per via della recente involuzione dei risultati lontano da casa, come dimostrato dall’ultima deludente prova a Venezia.