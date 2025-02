Napoli-Inter e Inter-Lazio, il punto sugli infortunati: da Marcus Thuram a Frattesi, chi salta le partite e chi recupera

Sommer, Frattesi, Carlos Augusto, Thuram, Correa: la lista non è corta, Inzaghi alle prese con diversi dubbi per Coppa Italia e Serie A.

Martedì 25 febbraio e sabato 1 marzo l'Inter si gioca una fetta enorme della sua stagione. Contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Napoli in Serie A, la squadra nerazzurra scende in campo tra San Siro e il Maradona per volare in semifinale e allungare in vetta. Nel farlo, però, dovrà fare i conti con diversi infortunati, alcuni dei quali non giocheranno una o entrambe le partite.

Nelle ultime settimane la lista degli indisponibili si è allungata, tanto che contro la Lazio saranno diversi gli assenti. Più fiducia invece in vista del Napoli, considerando alcuni giorni a disposizione per il recupero in extremis che permetterebbe ad alcuni degli infortunati di essere a disposizione per il big match Scudetto.

Frattesi, Thuram, Zalewski, Carlos Augusto, Sommer: chi gioca e chi invece deve rimanere fuori per Lazio, Napoli o per entrambe le fondamentali partite che attendono l'Inter?