Napoli in emergenza contro la bestia nera Lazio: gli ultimi precedenti spaventano, Conte cambia modulo per sostituire Neres

Lazio vs SSC Napoli

La Lazio è l'unica squadra italiana insieme all'Inter ancora imbattuta contro il Napoli in questa stagione e Conte deve fare fronte all'emergenza.

No, ovviamente non si può parlare di crisi ma sicuramente quello attuale è il momento più delicato vissuto dal Napoli in questa stagione.

La capolista è infatti reduce da due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese, entrambi peraltro arrivati facendosi rimontare dopo l'iniziale vantaggio.

Come se non bastasse Antonio Conte deve anche fare fronte all'emergenza in attacco dove l'infortunio di Neres, sommato alla cessione di Kvaratskhelia e ai problemi di Spinazzola, riduce di molto le scelte lì davanti.

Non il modo migliore, insomma, per preparare la sfida in programma sul campo della Lazio. Ovvero uno degli avversari che più ha fatto soffrire il Napoli quest'anno e l'unica squadra ancora imbattuta contro gli azzurri alla pari dell'Inter.