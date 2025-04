Napoli-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Il Napoli ospita l'Empoli nel Monday Night della 32esima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Il Napoli affronta l'Empoli in occasione della 32esima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Antonio Conte, reduce dal pareggio in rimonta subito contro il Bologna, punta al bottino pieno per rimanere in piena corsa Scudetto: gli azzurri si presentano con tre punti di ritardo rispetto alla capolista Inter.

Momento davvero delicato, invece, per i toscani: la squadra di D'Aversa occupa il terzultimo posto in classifica a meno due dalla zona salvezza: l'Empoli non vince in campionato addirittura dall'8 dicembre scorso.

Tutto su Napoli-Empoli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.