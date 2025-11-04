Pubblicità
PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Claudio D'Amato

Napoli-Eintracht Francoforte dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Amazon Prime Video o TV8? Canale, diretta streaming, formazioni

Il Napoli sfida l'Eintracht nella quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Tre punti in tre partite, per il Napoli, in Europa impongono un cambio di passo.

Azzurri chiamati a misurarsi con l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League, con l'obiettivo di riscattare il tracollo di Eindhoven e cominciare a macinare risultati positivi per garantirsi il passaggio del turno.

Tedeschi a quota 3 esattamente come la squadra di Antonio Conte, grazie al successo all'esordio super col Galatasaray (5-1) a cui però ha fatto seguito il doppio pesantissimo ko (proprio per 5-1) contro Atletico Madrid e Liverpool.

Tutto su Napoli-Eintracht: formazioni, canale tv e copertura streaming.

  • NAPOLI-EINTRACHT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Napoli-Eintracht Francoforte

    • Data: martedì 4 novembre 2025

    • Orario: 18:45

    • Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253)

    • Streaming: NOW, Sky Go

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-EINTRACHT

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

    EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Chaibi, Brown; Bahoya, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller

  • ORARIO NAPOLI-EINTRACHT

    Napoli-Eintracht Francoforte si gioca martedì 4 novembre 2025, alle 18:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-EINTRACHT IN TV

    Napoli-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • NAPOLI-EINTRACHT IN DIRETTA STREAMING

    Napoli-Eintracht Francoforte sarà visibile anche in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    I telecronisti Sky di Napoli-Eintracht saranno Stefano Borghi e Luca Marchegiani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Napoli-Eintracht Francoforte potrete seguirla anche in diretta testuale su GOAL, con aggiornamenti relativi alle formazioni e ai momenti chiave del match di Champions.

