Napoli-Eintracht Francoforte dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Amazon Prime Video o TV8? Canale, diretta streaming, formazioni

Tre punti in tre partite, per il Napoli, in Europa impongono un cambio di passo.
Azzurri chiamati a misurarsi con l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League, con l'obiettivo di riscattare il tracollo di Eindhoven e cominciare a macinare risultati positivi per garantirsi il passaggio del turno.
Tedeschi a quota 3 esattamente come la squadra di Antonio Conte, grazie al successo all'esordio super col Galatasaray (5-1) a cui però ha fatto seguito il doppio pesantissimo ko (proprio per 5-1) contro Atletico Madrid e Liverpool.
Tutto su Napoli-Eintracht: formazioni, canale tv e copertura streaming.