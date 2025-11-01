Napoli-Como moviola, rigori e VAR: decisioni giuste? Cosa è successo, la spiegazione

Tutti gli episodi da moviola della partita tra Napoli e Como, come è andata la direzione dell'arbitro Zufferli; con lui gli assistenti Mokhtar e Fontemurato, il quarto uomo Crezzini, il VAR Di Bello, e l'AVAR Abisso.