McTominay Napoli Como Serie AGetty Images
GOAL

Napoli-Como moviola, rigori e VAR: decisioni giuste? Cosa è successo, la spiegazione

Tutti gli episodi da moviola della partita tra Napoli e Como, come è andata la direzione dell'arbitro Zufferli; con lui gli assistenti Mokhtar e Fontemurato, il quarto uomo Crezzini, il VAR Di Bello, e l'AVAR Abisso.

  • DIFFIDATI E CARTELLINI DI NAPOLI-COMO

    DIFFIDATI NAPOLI-COMO

    Nessuno

    AMMONITI NAPOLI-COMO

    • Perrone (Como)
    • Anguissa (Napoli)
    • Smolcic (Como)
    • Politano (Napoli)
    • Elmas (Napoli)

    ESPULSI NAPOLI-COMO

    Nessuno

  • NAPOLI-COMO, C'ERA IL RIGORE? GLI EPISODI

    Al minuto 25 il primo importante caso da moviola di Napoli-Como. Milinkovic-Savic stende Morata in area, Zufferli controlla un possibile fuorigioco a inizio azione che non c'è. Netto invece l'intervento del portiere azzurro sull'attaccante spagnolo, penalty giusto.

  • OLTRE I RIGORI, VAR E SPIEGAZIONE

    Non ci sono stati grandi episodi da moviola durante Napoli-Como, escluso ovviamente il rigore del primo tempo.

