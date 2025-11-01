Getty Images
Napoli-Como moviola, rigori e VAR: decisioni giuste? Cosa è successo, la spiegazione
Pubblicità
DIFFIDATI E CARTELLINI DI NAPOLI-COMO
DIFFIDATI NAPOLI-COMO
Nessuno
AMMONITI NAPOLI-COMO
- Perrone (Como)
- Anguissa (Napoli)
- Smolcic (Como)
- Politano (Napoli)
- Elmas (Napoli)
ESPULSI NAPOLI-COMO
Nessuno
NAPOLI-COMO, C'ERA IL RIGORE? GLI EPISODI
Al minuto 25 il primo importante caso da moviola di Napoli-Como. Milinkovic-Savic stende Morata in area, Zufferli controlla un possibile fuorigioco a inizio azione che non c'è. Netto invece l'intervento del portiere azzurro sull'attaccante spagnolo, penalty giusto.
- PubblicitàPubblicità
OLTRE I RIGORI, VAR E SPIEGAZIONE
Non ci sono stati grandi episodi da moviola durante Napoli-Como, escluso ovviamente il rigore del primo tempo.
Pubblicità