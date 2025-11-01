Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Zambo Anguissa NapoliGetty Images
Michael Baldoin

Napoli-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli di Conte ospita il Como di Fabregas al Maradona nel corso della decima giornata di Serie A: dove vedere la sfida di sabato 1 novembre in tv e streaming e le formazioni del match.

Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Due squadre in grande forma, entrambe desiderose di dare continuità ai propri risultati.

Il Napoli prosegue il suo cammino verso l’obiettivo Scudetto e tenta la fuga in classifica, mentre il Como continua a far sognare i propri tifosi con prestazioni di alto livello.

Le due formazioni sono separate da soli cinque punti in classifica, e i lariani non vanno affatto sottovalutati: hanno già superato avversarie del calibro di Lazio, Fiorentina e Juventus, oltre ad aver fermato l’Atalanta in trasferta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • NAPOLI-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Napoli-Como

    • Data: sabato 1 novembre 2025

    • Orario: 18:00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-COMO

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO NAPOLI-COMO

    La gara fra Napoli e Como, valida per la decima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 1 novembre 2025, allo stadio Maradona di Napoli, con fischio d’inizio ore 18:00.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-COMO IN TV

    La partita tra Napoli e Como sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NAPOLI-COMO IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Napoli-Como in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Andrea Testoni, con il commento tecnico affidato ad Andrea Stramaccioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Napoli-Como grazie alla consueta diretta testuale.

Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM