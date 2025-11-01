Napoli-Como, tensione Conte-Fabregas: "Il vostro giocatore simula, l'avete preparata così?"

Il Napoli vuole mantenere la vetta, il Como avvicinarsi. La massima tensione per il risultato è sfociata in quella tra i due allenatori di scena al Maradona, ovvero il Campione d'Italia in carica Antonio Conte e il sorprendente Cesc Fabregas che guida i lariani.
Il match del Maradona, spezzettato e con continue interruzioni, ha portato Conte a lamentarsi con Fabregas nel primo tempo. A distanza, l'ex mister di Inter e Juventus ha urlato contro il collega spagnolo dopo che un suo un giocatore risultava essere a terra dopo un contrasto: "Sta simulando il vostro giocatore. L'avete preparata così?".
Fabregas ha risposto qualche istante dopo, quando Gilmour ha lasciato il campo per infortunio, di fatto rappresentando il secondo calciatore fuori in maniera obbligata dopo Kempf: "Succede anche a voi che si fanno male i giocatori" le parole riportate da Dazn, come nel caso delle dichiarazioni di Conte a bordo campo.