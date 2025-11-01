Pubblicità
Fabregas Conte Napoli Como Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Como, tensione Conte-Fabregas: "Il vostro giocatore simula, l'avete preparata così?"

Nel primo tempo di Napoli-Como i due allenatori si sono beccati a distanza: "Succede anche a voi che si fanno male i giocatori".

Il Napoli vuole mantenere la vetta, il Como avvicinarsi. La massima tensione per il risultato è sfociata in quella tra i due allenatori di scena al Maradona, ovvero il Campione d'Italia in carica Antonio Conte e il sorprendente Cesc Fabregas che guida i lariani.

Il match del Maradona, spezzettato e con continue interruzioni, ha portato Conte a lamentarsi con Fabregas nel primo tempo. A distanza, l'ex mister di Inter e Juventus ha urlato contro il collega spagnolo dopo che un suo un giocatore risultava essere a terra dopo un contrasto: "Sta simulando il vostro giocatore. L'avete preparata così?". 

Fabregas ha risposto qualche istante dopo, quando Gilmour ha lasciato il campo per infortunio, di fatto rappresentando il secondo calciatore fuori in maniera obbligata dopo Kempf: "Succede anche a voi che si fanno male i giocatori" le parole riportate da Dazn, come nel caso delle dichiarazioni di Conte a bordo campo.

  • COSE DI CAMPO

    Tesi per la partita, Conte e Fabregas hanno attaccato e risposto, ma tra di loro non ci sono trascorsi negativi. Anzi. 

    Conte e Fabregas si stimano e si conoscono bene, considerando come l'attuale tecnico del Como sia stato un centrocampista del mister azzurro ai tempi del Chelsea, con una Premier League vinta nel 2017 al pari di una FA Cup l'anno successivo.

  • 3 PARTITE, PERFETTO EQUILIBRIO

    Sui social si è parlato molto di come Fabregas abbia messo in grande difficoltà Conte nella partita del Maradona, con uno 0-0 che nel primo tempo risultava essere stretto per gli ospiti. Al contrario, nella ripresa il Napoli avrebbe meritato il successo.

    Da quando Fabregas è sbarcato in Serie A questo è il terzo match contro Antonio Conte. Risultato? Una vittoria a testa e il pareggio con cui si è aperto novembre a completare il quadro, in attesa del ritorno al Sinigaglia previsto il prossimo maggio.

    CONTE VS FABREGAS 
    Partite: 32024/2025 e 2025/2026
    Vittorie di Conte: 104/10/2024, , 3-1
    Pareggi: 101/11/2025, 0-0
    Vittorie di Fabregas: 123/02/2025, 2-1
  • L'ELOGIO DI FABREGAS

    "Conte probabilmente è il miglior allenatore degli ultimi anni" le parole di Fabregas lo scorso anno, prima dell'incontro tra Napoli e Como al Maradona. 

    "Mi ha allenato due anni al Chelsea, mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento. Lo rispetto tantissimo, mi ha fatto vedere cose che non avevo mai visto né sentito prima in carriera. È venuto al Chelsea e mi ha detto che a volte non avrei fatto parte dell’undici iniziale, ma sempre con grande rispetto".

    "Alla fine io sono rimasto, ho lavorato senza parlare e dopo 4 mesi giocavo sempre. Mi ha fatto soffrire e lavorare. Ho imparato tantissimo da lui, un’altra metodologia, la sua mentalità. Mi ricordo tanto di lui, sono cresciuto e lo ringrazio tantissimo. E' un martello, ma ti fa vincere e il giocatore lo sa".

Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM