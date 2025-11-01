Napoli-Como, tensione Conte-Fabregas: "Il vostro giocatore simula, l'avete preparata così?"

"Conte probabilmente è il miglior allenatore degli ultimi anni" le parole di Fabregas lo scorso anno, prima dell'incontro tra Napoli e Como al Maradona.

"Mi ha allenato due anni al Chelsea, mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento. Lo rispetto tantissimo, mi ha fatto vedere cose che non avevo mai visto né sentito prima in carriera. È venuto al Chelsea e mi ha detto che a volte non avrei fatto parte dell’undici iniziale, ma sempre con grande rispetto".

"Alla fine io sono rimasto, ho lavorato senza parlare e dopo 4 mesi giocavo sempre. Mi ha fatto soffrire e lavorare. Ho imparato tantissimo da lui, un’altra metodologia, la sua mentalità. Mi ricordo tanto di lui, sono cresciuto e lo ringrazio tantissimo. E' un martello, ma ti fa vincere e il giocatore lo sa".