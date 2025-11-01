Pubblicità
Napoli-Como 0-0, pagelle e tabellino: Morata sbaglia, Milinkovic-Savic rimedia, male Anguissa e Hojlund, Nico Paz senza acuti, Diao ispirato

Il Como si conferma in ascesa e blocca sul pari il Napoli: azzurri in affanno contro la squadra di Fabregas, che nel primo tempo sbaglia anche un rigore con Morata.

Il Como continua a stupire, ma probabilmente sorprendersi inizia a diventare un errore.

La squadra di Fabregas fa un figurone anche al Maradona, fermando il Napoli sullo 0-0 ed accarezzando l'idea di compiere il colpo grosso: Morata, al 26', getta al vento il possibile match point dal dischetto facendosi parare un penalty che lo stesso spagnolo si era procurato a causa di un'uscita fuori tempo di Milinkovic-Savic, pararigori (il secondo di fila dopo Lecce) ma in precedenza autore di una lettura errata.

I lariani spengono le fonti di gioco azzurre, pressano alto e mettono in affanno i campioni d'Italia, lunghi tra i reparti ed inconsistenti dalle parti di Butez.

Il Como regge l'urto dei tentativi di forcing partenopei (che hanno perso Gilmour e Spinazzola per infortunio), fa girar palla coi ritmi giusti e manda fuori dai radar McTominay e soci, bloccati su un pari che interrompe il filotto di due successi consecutivi inaugurato con l'Inter ed alimentato dal blitz in Salento.

Per Nico Paz & co, invece, un punto pesantissimo nell'ottica di una crescita costante che lascia gli ospiti in zona Coppe. Con ampio merito, è doveroso aggiungere.

  • PAGELLE NAPOLI

    Milinkovic-Savic (6,5) causa il rigore ma poi lo para, ottimo impatto di Elmas sul match (6,5) nel ruolo di play, giornata storta per un Anguissa fuori giri (5) e un Hojlund impalpabile al rientro dall'inizio (5). Di Lorenzo (5,5) soffre Diao, Politano e McTominay (5,5 e 6) non trovano gli spazi giusti per colpire. Neres (5,5) fumoso, positivo il ritorno di Rrahmani (6,5).

    VOTI NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6,5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (46' Gutierrez 6); Anguissa 5, Gilmour 6 (37' Elmas 6,5), McTominay 6; Politano 5,5 (87' Lobotka sv), Hojlund 5 (87' Lucca sv), Neres 5,5 (73' Lang sv). All. Conte.

  • PAGELLE COMO

    Morata (5) ha sulla coscienza l'errore dagli 11 metri che poteva regalare l'impresa al Como, Diao (6,5) vivace e ispirato, Nico Paz (6) non regala acuti, Caqueret (6,5) con personalità in mezzo al campo. In difesa, dalle parti di Diego Carlos (6,5), non si passa.

    VOTI COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 5,5 (71' Posch sv), Ramon 6, Kempf sv (8' Diego Carlos 6,5), Valle 6; Perrone 5,5, Caqueret 6,5 (71' Da Cunha 6,5); Addai 6 (82' Rodriguez sv), Nico Paz 6, Diao 6,5; Morata 5 (82' Douvikas sv). All. Fabregas.

  • TABELLINO NAPOLI-COMO

    NAPOLI-COMO 0-0

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6,5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (46' Gutierrez 6); Anguissa 5, Gilmour 6 (37' Elmas 6,5), McTominay 6; Politano 5,5 (87' Lobotka sv), Hojlund 5 (87' Lucca sv), Neres 5,5 (73' Lang sv). All. Conte.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 5,5 (71' Posch sv), Ramon 6, Kempf sv (8' Diego Carlos 6,5), Valle 6; Perrone 5,5, Caqueret 6,5 (71' Da Cunha 6,5); Addai 6 (82' Rodriguez sv), Nico Paz 6, Diao 6,5; Morata 5 (82' Douvikas sv). All. Fabregas.

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N); Fabregas (all. Como)

    Espulsi: nessuno

    Note: al 26' Morata (C) sbaglia un rigore

