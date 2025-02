Il Napoli è Campione d'Inverno, dopo Fiorentina-Inter non ci sono più dubbi: 'titolo' agli azzurri, cosa significa

Il Napoli ha conquistato il girone d'andata in seguito alla sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina, relativa proprio alla prima parte di annata.

Solamente una vittoria dell'Inter avrebbe potuto strappare al Napoli il titolo di Campione d'Inverno virtuale, ottenuto dopo aver chiuso il girone d'andata al primo posto. Per rendere ufficiale tale successo, però, gli azzurri hanno dovuto aspettare la partita tra nerazzurri e Fiorentina, essendo questa relativa al girone d'andata (posticipata per il malore di Edordo Bove dopo un quarto d'ora dall'avvio del match).

Battendo la Fiorentina, l'Inter avrebbe agganciato il Napoli nel girone d'andata, vincendo però il titolo di Campione d'Inverno in virtù della miglior differenza reti. Non c'è stato però bisogno di considerare il primo criterio in caso di arrivo a pari punti (44), considerando il successo della squadra di Palladino per 3-0.

Attualmente a 54 punti, a +3 sull'Inter, il Napoli ha vinto il girone d'andata proprio con 44 punti rispetto ai 41 dei nerazzurri, mentre in quello di ritorno entrambe hanno ne hanno fin qui ottenuto dieci frutto di tre successi e un pareggio.