Mattia Felici CagliariGetty Images
Redazione Goal

Incredibile in Napoli-Cagliari, Felici ha calciato il rigore col crociato rotto: grave infortunio per l'attaccante

Oltre alla dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia dopo la lunga serie di rigori contro il Napoli, il Cagliari deve fare i conti anche con il grave infortunio di Felici, che rischia di restare fuori a lungo.

Brutte notizie per il Cagliari e, in particolare, per Mattia Felici, che - come riportato da SOS Fanta - dovrà restare fuori a lungo a causa di un grave infortunio al ginocchio.

L’attaccante italiano si è fatto male nel finale della partita di Coppa Italia contro il Napoli, poi persa ai rigori. Dopo essere rimasto a terra per alcuni istanti, ha comunque deciso di restare in campo fino al fischio finale per aiutare i compagni a difendere il pareggio.

A sorprendere è ciò che è accaduto subito dopo: nonostante il dolore, Felici si è presentato ugualmente sul dischetto, colpendo però in pieno la traversa.

  • L'INFORTUNIO DI FELICI IN NAPOLI-CAGLIARI

    Entrato all’85’ con il risultato sull’1-1, Felici ha rimediato un infortunio nei minuti di recupero.

    Nel tentativo di effettuare un intervento difensivo a pochi passi dalla porta di Caprile, l’esterno classe 2001 si è accasciato al suolo, toccandosi il ginocchio dolorante.

    Dopo qualche istante, il giocatore del Cagliari si è però rialzato e, seppur visibilmente sofferente, ha portato a termine la partita.

  • SI TEME LA ROTTURA DEL CROCIATO

    All’indomani dell’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, secondo quanto riportato da SOS Fanta, i primi test avrebbero evidenziato per Felici la rottura del legamento crociato.

    Nei prossimi giorni il classe 2001 effettuerà controlli più approfonditi in Sardegna, mentre il Cagliari comunicherà ufficialmente le sue condizioni tramite un comunicato.

  • IL RIGORE CALCIATO E SBAGLIATO NONOSTANTE L'INFORTUNIO

    Scelto come quarto tiratore del Cagliari, Felici ha colpito in pieno la traversa dagli 11 metri, nonostante l’infortunio al ginocchio subito nei minuti precedenti.

    Poco dopo, Caprile ha neutralizzato il tentativo di David Neres, ma l’errore di Luvumbo e il successivo goal di Buongiorno hanno consegnato al Napoli il passaggio del turno.

