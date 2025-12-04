Incredibile in Napoli-Cagliari, Felici ha calciato il rigore col crociato rotto: grave infortunio per l'attaccante

Brutte notizie per il Cagliari e, in particolare, per Mattia Felici, che - come riportato da SOS Fanta - dovrà restare fuori a lungo a causa di un grave infortunio al ginocchio.

L’attaccante italiano si è fatto male nel finale della partita di Coppa Italia contro il Napoli, poi persa ai rigori. Dopo essere rimasto a terra per alcuni istanti, ha comunque deciso di restare in campo fino al fischio finale per aiutare i compagni a difendere il pareggio.

A sorprendere è ciò che è accaduto subito dopo: nonostante il dolore, Felici si è presentato ugualmente sul dischetto, colpendo però in pieno la traversa.