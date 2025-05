Napoli-Cagliari, Caprile ha vinto lo Scudetto? Ha giocato quattro partite prima di andare in Sardegna

Caprile ha fatto parte del Napoli, giocando quattro gare di fila tra settembre e ottobre. Ma come funziona il regolamento di Serie A?

Elia Caprile non ha partecipato a Napoli-Cagliari, partita che ha chiuso la stagione di Serie A per le due squadre e assegnato lo Scudetto alla squadra di Antonio Conte. Una storia decisamente particolare quella del portiere italiano, tra i protagonisti nella salvezza del Cagliari e fino a gennaio facente parte della formazione azzurra.

Infortunato, Caprile è stato sostituito tra i pali dal secondo, Sherri. Pali in cui il 23enne veneto ha avuto modo di scendere in campo, visto il ruolo di vice-Meret fino a gennaio, quando il Napoli ha deciso di cederlo in prestito al Cagliari per la seconda parte di stagione.

Caprile conosce bene Lukaku, Di Lorenzo, McTominay e tutti i giocatori del Napoli che hanno vinto lo Scudetto, avendo far parte della squadra per diversi mesi durante il 2024/2025 dopo il rientro dal prestito all'Empoli. Acquistato nel 2023 dopo l'ottima annata di Serie B con il Bari, quella che vide i biancorossi perdere la finale playoff proprio contro il Cagliari, Caprile sarebbe stato al centro di un cortocircuito qualora avesse giocato Napoli-Cagliari.