Champions League, ritorno degli ottavi di finale, Napoli di scena a Barcellona: si riparte dall'1-1 dell'andata, dove vedere la partita in diretta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Al Maradona a Lewandowski ha risposto Osimhen: tutto è ancora in parità, dunque, tra Barcellona e Napoli, in vista della gara di ritorno decisiva per il passaggio del turno, allo stadio Olimpico.

Il Napoli, settimo in A, viaggia verso la Catalogna senza grandi certezze: il pareggio contro il Torino è l'ennesimo 1-1 stagionale dopo quelli contro Cagliari, Genoa e Barcellona stesso, in una gara che però è stata costantemente in salita. Le vittorie contro Sassuolo e Juventus sembrano non aver fatto scattare la scintilla decisiva per la risalita.

L'articolo prosegue qui sotto

Non se la passa molto meglio il Barcellona, che nel weekend ha vinto in casa contro il Maiorca non senza fatica grazie a un eurogoal di Yamal. I catalani in Liga aspettano passi falsi di Real Madrid e Girona mentre fanno il conto degli infortunati: tantissimi indisponibili per Xavi anche contro il Napoli.