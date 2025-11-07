Napoli aspetta il “suo” McTominay: senza Lukaku e De Bruyne deve essere lui a illuminare

Da McTominay a McFratm. Il centrocampista scozzese nella scorsa stagione è stato l’ago della bilancia che ha spostato gli equilibri della Serie A, risultando decisivo nel portare sotto il Vesuvio il quarto tricolore e diventando idolo assoluto dei tifosi del Napoli.
Un rendimento che gli ha regalato, a livello personale, il 18° posto della graduatoria del pallone d’oro, nonché il miglior posizionamento per un giocatore del campionato italiano.
Oggi, però, l’ex Manchester United non sta rendendo come nella parte finale della scorsa stagione quando McTominay fu semplicemente dominante.