SSC Napoli v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Napoli aspetta il “suo” McTominay: senza Lukaku e De Bruyne deve essere lui a illuminare

Lo scozzese non sta brillando come nella parte finale della scorsa stagione: al Napoli serve la miglior versione di McTominay.

Da McTominay a McFratm. Il centrocampista scozzese nella scorsa stagione è stato l’ago della bilancia che ha spostato gli equilibri della Serie A, risultando decisivo nel portare sotto il Vesuvio il quarto tricolore e diventando idolo assoluto dei tifosi del Napoli.

Un rendimento che gli ha regalato, a livello personale, il 18° posto della graduatoria del pallone d’oro, nonché il miglior posizionamento per un giocatore del campionato italiano.

Oggi, però, l’ex Manchester United non sta rendendo come nella parte finale della scorsa stagione quando McTominay fu semplicemente dominante. 


  • McTominay Napoli Como Serie AGetty Images

    IL RUOLO ORIGINALE

    E dire che nelle ultime due gare il centrocampista è tornato nel ruolo dello scorso anno, quando Conte lo impiegava da mezzala. L’arrivo di De Bruyne lo aveva leggermente decentrato a livello di posizionamento in campo, ma l’infortunio del belga ha fatto fare dietrofront sul piano tattico, tornato a essere un 4-3-3 in cui McTominay aveva giganteggiato. 


  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    AVVIO LENTO ANCHE NEL 2024/25

    C’è da dire che, in realtà, anche nella passata stagione l’avvio di McTominay fu abbastanza lento dal punto di vista realizzativo. Alla decima giornata del 2024/25, infatti, lo scozzese aveva segnato solo una rete, contro il Como. Un bottino che, un anno dopo, recita invece 4 centri fra campionato e Champions League. 

  • PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    LEADER DESIGNATO

    Del resto, comunque, le attese legate alle prestazioni di McTominay sono enormi anche in virtù di quanto fatto dal classe 1996 nativo di Lancaster nella scorsa annata. E, senza dubbio, gli infortuni di Lukaku e De Bruyne lo hanno reso ancora più fondamentale rispetto a quanto già non fosse, accentrando sul numero 8 le aspettative dei tifosi azzurri.

  • Conte Napoli EintrachtGetty Images

    OCCASIONE PRIMA DELLA SOSTA

    Le prestazioni contro Como e Francoforte, nonostante McTominay sia stato riportato sulla posizione ricoperta in campo, non sono state esaltanti, sia per lui che per tutto il Napoli. Adesso, a Bologna, lo scozzese ha la chance di incidere come in passato: il match del Dall’Ara sarà una bella occasione per l’ex Manchester United di dimostrare che è lui il leader massimo della squadra di Antonio Conte.

