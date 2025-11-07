Napoli aspetta il “suo” McTominay: senza Lukaku e De Bruyne deve essere lui a illuminare

Le prestazioni contro Como e Francoforte, nonostante McTominay sia stato riportato sulla posizione ricoperta in campo, non sono state esaltanti, sia per lui che per tutto il Napoli. Adesso, a Bologna, lo scozzese ha la chance di incidere come in passato: il match del Dall’Ara sarà una bella occasione per l’ex Manchester United di dimostrare che è lui il leader massimo della squadra di Antonio Conte.