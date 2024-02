Il Napoli si congratula con Zielinski: pioggia di insulti e attacchi dei tifosi sui social

Zielinski ha vinto il premio come miglior polacco del 2023, ricevendo i complimenti del Napoli e molti attacchi in vista del futuro all'Inter.

Piotr Zielinski, a meno di sorprese, sarà un nuovo giocatore dell'Inter per la stagione 2024/2025. Deciso a non rinnovare, il polacco lascerà il Napoli dopo il 30 giugno, quando sarà svincolato e libero di firmare con un nuovo club che oramai risponde ai colori nerazzurri.

Escluso dalla lista Champions e da settimane ai ferri corti con il Napoli in virtù del mancato proseguimento in azzurro, Zielinski è stato in questi giorni eletto miglior giocatore polacco del 2023. Un grande riconoscimento, considerando come il premio sia quasi sempre andato a Lewandoswki.

Stavolta, però, Zielinski ha ricevuto il prestigioso premio locale del quotidiano Piłka Nożna, vinto da Lewandowski in dodici delle ultime quattordici edizioni (Fabianski nel 2018 unica eccezione fino al 2022). Anche il Napoli ha avuto modo di congratularsi con il centrocampista sui social, così da riavvicinarsi in vista del comunque futuro addio: risultato, commenti e attacchi dei tifosi.