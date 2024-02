Muriel resta all'Atalanta o va via? Cosa fare al fantacalcio, i consigli: tenerlo o svincolarlo

L'attaccante dell'Atalanta potrebbe presto approdare all'Orlando, nella MLS. L'avventura di Muriel in Serie A sembra essere vicina alla conclusione.

Mercato chiuso in Serie A? Solo in entrata. Dopo l'1 febbraio le venti squadre del massimo campionato italiano non possono più trattare giocatori sotto contratto, costrette eventualmente a portare tra le proprie fila elementi svincolati.

Il mercato, però, non è chiuso. La Serie A può infatti cedere i proprio giocatori in quei paesi in cui è ancora possibile acquistare elementi sotto contratto. Su tutti gli Stati Uniti, che in vista della nuova MLS potranno effettuare operazioni in entrata fino ad aprile.

Tra gli acquisti di cui si parla maggiormente c'è quello di Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta che potrebbe presto approdare all'Orlando e lasciare così Bergamo dopo diverse stagioni.