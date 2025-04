Muller fiducioso verso Inter-Bayern: "Ci servirà un miracolo? No, bisogna ridefinire questo concetto"

Inter vs Bayern Monaco

Thomas Muller positivo in vista del ritorno dei quarti di Champions: "Miracolo? Vincendo con un goal di scarto andremmo ai supplementari".

Archiviata la pratica Cagliari in campionato, in casa Inter è partito il conto alla rovescia per il secondo atto dei quarti di finale di Champions League che metterà di fronte i campioni d'Italia al Bayern Monaco.

Si ripartirà dall'1-2 dell'andata maturato all'Allianz Arena in favore dei nerazzurri: per i bavaresi a segno Thomas Muller con la rete del momentaneo 1-1, poco prima della zampata di Frattesi che ha fatto esplodere di gioia la panchina meneghina.

L'attaccante tedesco, che a fine stagione saluterà il Bayern, si è detto molto fiducioso: più che di un'impresa, a suo dire, i bavaresi avranno bisogno di una prestazione degna del loro nome.