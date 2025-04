Venezia vs AC Milan

Annullato il goal di Yeboah in Venezia-Milan: intervento del VAR che ha reso vana la gioia dei giocatori lagunari.

Reduce dalla gioia per la qualificazione in finale di Coppa Italia ai danni dell'Inter, il Milan è di scena sul campo di un Venezia voglioso di conquistare punti utili per il traguardo della salvezza.

Lagunari subito in svantaggio grazie alla rete di Pulisic, capaci però di riequilibrare il risultato con Yeboah: rete però annullata dall'arbitro Manganiello dopo il silent check col VAR.

Scopriamo il perché dell'annullamento del goal dell'1-1 del Venezia.