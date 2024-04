Moviola Udinese-Inter: Okoye in ritardo su Thuram, è calcio di rigore

Nella ripresa annullato il possibile pareggio dei nerazzurri, poi il rigore: le decisioni di Piccinini e del VAR.

L'Inter è l'ultima delle Big a scendere in campo nel trentunesimo turno di Serie A ed è chiamata a rispondere al Milan che ha vinto contro il Lecce a San Siro.

Contro l'Udinese, però, non è una gara semplice per i nerazzurri di Simone Inzaghi: insomma, uno di quei match in grado da offrire spunti da moviola.

Tutti gli episodi di Udinese-Inter, compresi il goal annullato a Carlos Augusto in apertura di secondo tempo e il rigore assegnato e poi trasformato da Calhanoglu.