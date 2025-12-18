Pubblicità
Pubblicità
Rabiot Politano Napoli MilanGetty Images
Lelio Donato

Moviola Napoli-Milan: Hojlund cade in area ma non c'è rigore, chiesto il rosso per Rabiot

I principali episodi da moviola di Napoli-Milan in Supercoppa Italiana: Hojlund rischia il giallo per simulazione, gli azzurri chiedono il rosso a Rabiot.

Pubblicità

Di seguito gli episodi da moviola più discussi di Napoli-Milan in Supercoppa Italiana

  • 29' - IL NAPOLI CHIEDE L'ESPULSIONE DI RABIOT

    Rabiot scalcia da terra Politano che resta dolorante mentre i compagni e la panchina del Napoli chiedono il cartellino rosso per il francese.

    L'arbitro però preferisce non ammonire Rabiot come già fatto in precedenza con Hojlund, che era intervenuto in ritardo su Maignan.

    • Pubblicità

  • 21'- HOJLUND RISCHIA IL GIALLO PER SIMULAZIONE

    Hojlund entra nell'area del Milan e cade senza essere toccato da Saelemaekers. L'arbitro non assegna correttamente il rigore e il danese si rialza subito, ma rischia il giallo per simulazione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Napoli crest
Napoli
NAP
0