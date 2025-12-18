Di seguito gli episodi da moviola più discussi di Napoli-Milan in Supercoppa Italiana
Moviola Napoli-Milan: Hojlund cade in area ma non c'è rigore, chiesto il rosso per Rabiot
29' - IL NAPOLI CHIEDE L'ESPULSIONE DI RABIOT
Rabiot scalcia da terra Politano che resta dolorante mentre i compagni e la panchina del Napoli chiedono il cartellino rosso per il francese.
L'arbitro però preferisce non ammonire Rabiot come già fatto in precedenza con Hojlund, che era intervenuto in ritardo su Maignan.
21'- HOJLUND RISCHIA IL GIALLO PER SIMULAZIONE
Hojlund entra nell'area del Milan e cade senza essere toccato da Saelemaekers. L'arbitro non assegna correttamente il rigore e il danese si rialza subito, ma rischia il giallo per simulazione.
