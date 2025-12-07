Moviola Napoli-Juventus: Kalulu ammonito per un intervento su Olivera, c'era il cartellino rosso? Locatelli su Hojlund, c'era fallo prima dell'1-1?

Napoli-Juventus è finita 2-1 grazie a una doppietta di Hojlund, inframmezzata dal momentaneo pareggio di Yildiz: un successo che ha confermato l'attuale superiorità della formazione di Antonio Conte su quella di Luciano Spalletti, che pure ha disputato un buon secondo tempo.

La partita tra azzurri e bianconeri è stata arbitrata da Federico La Penna della sezione di Roma-1. Per il fischietto capitolino si è trattato della sesta direzione in questo campionato: l'ultima risaliva a Cagliari-Genoa 3-3 del 22 novembre.

Ecco dunque la moviola di Napoli-Juventus, con i principali e più controversi episodi proposti dal posticipo del Maradona.