Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Locatelli Kalulu Napoli JuventusGetty Images
Stefano Silvestri e Vittorio Rotondaro

Moviola Napoli-Juventus: Kalulu ammonito per un intervento su Olivera, c'era il cartellino rosso? Locatelli su Hojlund, c'era fallo prima dell'1-1?

I principali episodi da moviola e i casi più controversi di Napoli-Juventus, posticipo di lusso della domenica di Serie A. Arbitra Federico La Penna.

Pubblicità

Napoli-Juventus è finita 2-1 grazie a una doppietta di Hojlund, inframmezzata dal momentaneo pareggio di Yildiz: un successo che ha confermato l'attuale superiorità della formazione di Antonio Conte su quella di Luciano Spalletti, che pure ha disputato un buon secondo tempo.

La partita tra azzurri e bianconeri è stata arbitrata da Federico La Penna della sezione di Roma-1. Per il fischietto capitolino si è trattato della sesta direzione in questo campionato: l'ultima risaliva a Cagliari-Genoa 3-3 del 22 novembre.

Ecco dunque la moviola di Napoli-Juventus, con i principali e più controversi episodi proposti dal posticipo del Maradona.

  • 52' - KALULU AMMONITO: IL NAPOLI CHIEDEVA L'ESPULSIONE

    Duro intervento di Kalulu con entrata in ritardo sul piede di un dolorantissimo Olivera: La Penna estrae il cartellino giallo, tra le proteste del Napoli che invece chiedeva l'espulsione.

    Secondo quanto riferito dal commentatore tecnico arbitrale di DAZN, Luca Marelli, è giusta l'ammonizione per il francese: impatto basso e dunque non passibile di una sanzione più grave.

    Dal canto suo, anche la Juventus ha avuto modo di protestare: nel mirino un presunto fallo di Hojlund proprio ai danni di Kalulu, precedente all'infrazione commessa dall'ex Milan.

    • Pubblicità

  • 59' - GOAL DI YILDIZ REGOLARE

    È regolare l'1-1 della Juventus a opera di Yildiz: sotto la lente d'ingrandimento il recupero palla di Locatelli che, di fatto, dà il via all'azione.

    Un intervento pulito e sul pallone, senza commettere fallo su Hojlund: decisione corretta di La Penna.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI AMMONITI DI NAPOLI-JUVENTUS

    NAPOLI

    • Buongiorno
    • Beukema

    JUVENTUS

    • Kalulu
Champions League
Benfica crest
Benfica
BEN
Napoli crest
Napoli
NAP
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF