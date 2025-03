Moviola Napoli-Fiorentina: contatto Comuzzo-Lukaku, c'era il rigore per gli azzurri?

SSC Napoli vs Fiorentina

Gli episodi da moviola di Napoli-Fiorentina, match della domenica pomeriggio del 28° turno di Serie A.

Impegno casalingo per il Napoli, chiamato a rispondere al rocambolesco successo dell'Inter sul Monza: ostacolo Fiorentina per gli azzurri in questo 28° turno di Serie A.

Lukaku e compagni si trovano infatti a quattro lunghezze di distanza dai campioni d'Italia in carica, mentre i viola cercano punti per l'Europa dopo il k.o. nell'andata degli ottavi di Conference League sul campo del Panathinaikos.

Di seguito gli episodi da moviola più rilevanti del match del 'Maradona'.