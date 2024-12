Moviola Lecce-Lazio: 'parata' di Guilbert, espulsione e rigore. Annullato il goal a Dia

Lecce vs Lazio

Al 45' del primo tempo, Guilbert nega il goal a Castellanos con un intervento con la mano sulla linea di porta: intervento della Goal Line Technology.

La sfida tra Lecce e Lazio, valida per il 17° turno della Serie A e penultima gara del girone d’andata, va in scena allo stadio Via del Mare.

A dirigere il match è l’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Tremolada agisce come quarto ufficiale, mentre Meraviglia e Fabbri operano al VAR.

A stappare il match è il calcio di rigore nel recupero del primo tempo per il fallo di mano di Guilbert sul tiro a botta sicura di Castellanos.

A Falcone battuto, il difensore francese impedisce alla palla di entrare in rete: nessun dubbio per il direttore di gara che estrae il cartellino rosso e concedere il rigore alla Lazio, poi trasformato dallo stesso Taty.