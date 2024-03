Il difensore della Lazio mandato anzitempo degli spogliatoi: proteste perché stava mettendo il pallone fuori. Corretta la decisione?

Episodio destinato a far discutere, nel post-partita, quello avvenuto in avvio di ripresa in Lazio-Milan: uno di quelli che finiscono di diritto nella "moviola" del match.

I biancocelesti rimangono in dieci uomini per l'espulsione di Luca Pellegrini: l'arbitro della sfida dell'Olimpico, Di Bello, estrae il secondo giallo al 58'.

La panchina di Maurizio Sarri è scattata in protesta, con un accenno di rissa: c'era l'espulsione?