Moviola Italia-Moldavia: perché è stato annullato il goal di Nicolaescu?

Annullato il goal del vantaggio della Moldavia, a segno con Nicolaescu: la moviola della sfida con protagonista l'Italia.

Italia chiamata a reagire dopo le tre sberle ricevute dalla Norvegia a Oslo: azzurri di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per la sfida alla Moldavia.

Nell'ultima gara di Spalletti in qualità di commissario tecnico, la Nazionale cerca il primo successo nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, già in salita e con la Norvegia in netta pole position per staccare il pass diretto senza passare dai playoff.

Di seguito gli episodi da moviola più rilevanti di Italia-Moldavia: l'arbitro è lo svizzero Urs Schnyder.