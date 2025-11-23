Moviola Inter-Milan: contatto in area tra Pavlovic e Thuram, intervento del VAR e rigore per i nerazzurri

L'episodio che può cambiare l’inerzia del match arriva al 71’. Thuram arriva sul fondo a destra, crossa al centro e, dopo aver scaricato il pallone, viene colpito dal pestone di Pavlovic.
In un primo momento l’arbitro non ravvisa il contatto, ma viene poi richiamato dal VAR per rivedere l’azione al monitor.
Dopo l’on-field review, Sozza cambia decisione: rileva lo step on foot del difensore rossonero sull’attaccante francese e indica il dischetto.
Intervento scomposto di Pavlovic, ma rigore che resta dubbio, poiché il contatto tra i due appare sostanzialmente accidentale.