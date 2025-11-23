Pubblicità
Moviola Inter-Milan: contatto in area tra Pavlovic e Thuram, intervento del VAR e rigore per i nerazzurri

L'analisi degli episodi da moviola del derby Inter-Milan.

Il derby tra Inter e Milan è da sempre una delle partite più attese dell'anno, non solo dai tifosi delle due squadre.

E molto spesso ha dato vita anche a roventi polemiche arbitrali per alcuni episodi controversi.

Di seguito l'analisi dei casi da moviola di Inter-Milan.

  • 71' - INTERVIENE IL VAR: CALCIO DI RIGORE PER L'INTER

    L'episodio che può cambiare l’inerzia del match arriva al 71’. Thuram arriva sul fondo a destra, crossa al centro e, dopo aver scaricato il pallone, viene colpito dal pestone di Pavlovic.

    In un primo momento l’arbitro non ravvisa il contatto, ma viene poi richiamato dal VAR per rivedere l’azione al monitor.

    Dopo l’on-field review, Sozza cambia decisione: rileva lo step on foot del difensore rossonero sull’attaccante francese e indica il dischetto.

    Intervento scomposto di Pavlovic, ma rigore che resta dubbio, poiché il contatto tra i due appare sostanzialmente accidentale.

