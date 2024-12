Moviola Fiorentina-Udinese: Sottil atterrato in area, l'arbitro Marcenaro lo ammonisce per proteste: poi assegna il rigore col VAR Serie A Fiorentina vs Udinese Fiorentina Udinese

Sottil viene agganciato in area da Kristensen, ma per Marcenaro non c'è nulla: richiamato al VAR, l'arbitro torna sui suoi passi e dà il rigore.