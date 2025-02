Moviola Fiorentina-Inter, giusto annullare la rete del vantaggio? Cosa è successo nel primo tempo

L'Inter segna con Carlos Augusto, ma l'arbitro annulla il goal dell'1-0: niente da fare per il brasiliano.

Dopo l'attacco di Simone Inzaghi post Derby (nel mirino il mancato rigore per il contatto Pavlovic-Thuram), l'Inter è tornata in campo per affrontare la Fiorentina nel recupero del match posticipato per il malore accusato da Edoardo Bove.

L'Inter è scesa in campo a Firenze per agganciare il Napoli e continuare nella lotta a distanza con gli azzurri, in una partita decisamente sotto la lente d'ingrandimento da parte dei vertici arbitrali e dei tifosi meneghini.

Ogni azione, ogni episodio e ogni particolare evento di Inter contro Fiorentina nel mirino dopo quanto accaduto nel weekend.