Moviola Athletic Bilbao-Roma, Hummels espulso dopo 11': c'era il rosso? Cosa è successo al San Mames

Athletic Bilbao vs Roma

Roma subito in dieci a Bilbao contro l'Athletic, Hummels subisce un rosso praticamente immediato nella partita di Europa League.

Con un risicato vantaggio di 2-1 ottenuto nella partita d'andata, la Roma si ritrova con un rosso subito dopo appena undici minuti al San Mames di Bilbao.

All'11', infatti, Mats Hummels è stato espulso dall'arbitro Turpin lasciando la squadra di Ranieri in dieci uomini per il resto della sfida che vale l'accesso ai quarti di Europa League.

Hummels espulso a inizio partita e Athletic Bilbao-Roma complicatissima per i giallorossi, costretti a difendere il 2-1 dell'andata in dieci uomini. Parte così in maniera clamorosa la moviola della sfida di Europa League, con una decisione che Turpin ha preso immediatamente e senza pensarci più di tanto.