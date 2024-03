Moviola Bayern Monaco-Lazio: calcio d'angolo non concesso ai biancocelesti prima del 2-0 bavarese

Proteste laziali prima del 2-0 di Kane: non concesso un calcio d'angolo su un cross di Pellegrini deviato sul fondo.

Troppo forte il Bayern Monaco per una Lazio travolta dal maggior tasso tecnico di Kane e compagni: fine del sogno europeo per gli uomini di Sarri, puniti dal micidiale uno-due bavarese andato in scena nel finale di primo tempo.

La mazzata sulle ambizioni biancocelesti l'ha data, in particolare, la rete del raddoppio di Kane nel recupero della prima frazione, dunque a ridosso dell'intervallo: qualche secondo prima, però, ci sono state delle proteste per un calcio d'angolo non concesso alla Lazio da Vincic.

Una svista del direttore di gara sloveno, alla fin dei conti decisiva per l'avvio dell'azione tedesca che si è poi sviluppata fino alla capocciata vincente di Kane.