Mourinho show con la maglia di McTominay dopo Benfica-Napoli: "Era il minimo, ho messo in panchina Pogba"

José Mourinho non smette di incantare: dopo la meritata vittoria in Champions League contro il Napoli, lo Special One ha dato spettacolo nella conferenza stampa post partita.
Con un simpatico siparietto con un giornalista, il portoghese ha scherzato sul fatto che Scott McTominay gli abbia regalato la maglia perché lo aveva fatto esordire al Manchester United, panchinando addirittura Paul Pogba per lui.
Ma l’attuale tecnico del Benfica è andato oltre, sottolineando l’affetto che lo lega allo scozzese: "Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me."