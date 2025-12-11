Mourinho show con la maglia di McTominay dopo Benfica-Napoli: "Era il minimo, ho messo in panchina Pogba"

La stagione successiva fu complicata per entrambi: lo scozzese dovette fare i conti con diversi infortuni che ne limitarono il minutaggio, mentre lo Special One venne esonerato a dicembre 2018 a causa di una pessima media punti, sostituito sulla panchina dei Red Devils da Ole Gunnar Solskjaer.

Eppure McTominay non ha mai dimenticato l’importanza che Mourinho ha avuto nella sua carriera. Pochi mesi più tardi, nel corso di un’intervista a Sky Sports, il centrocampista dichiarò:

"José è molto speciale per me. Siamo ancora in contatto e si fa sentire dopo alcune partite. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia, perché è lui che m ha portato qui, è lui che si è fidato di me, è lui che ha creduto in me. Gli devo tanto, perché se non fosse stato per lui, probabilmente non sarei arrivato fin qui."