Mourinho eliminato in Europa League col Fenerbahce ripensa alla Roma: "Spero non sia collegato a Budapest"

Rangers vs Fenerbahce

L'allenatore portoghese protesta dopo l'eliminazione del Fenerbahce: "Dopo la finale di Budapest e la mia squalifica sono successe cose strane".

Oltre a quella della Roma, si è chiuso il percorso in Europa League anche per un altro illustre ex giallorosso: José Mourinho.

L'allenatore portoghese, attuale guida tecnica del Fenerbahce, ha dovuto fare i conti con un'amara eliminazione ai calci di rigore per mano degli scozzi dei Rangers. Dopo aver perso 3-1 la gara d'andata, il club di Istanbul ha confezionato la grande rimonta imponendosi 2-0 all'Ibrox Stadium, prolungando la sfida ai tempi supplementari e successivamente ai rigori, risultati poi fatali al Fenerbahce.

Tuttavia, al termine della gara, Mou ha contestato pesantemente l'arbitraggio di Espen Eskås al termine della gara, chiamando nuovamente in causa la finale di Europa League persa nel 2023 alla guida della Roma, quando l'arbitro Taylor non fischiò un calcio di rigore clamoroso in favore dei giallorossi.