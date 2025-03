Emergenza Inter, Inzaghi chiama Motta, Aidoo e Quieto: chi sono i tre giovani convocati per la gara contro il Feyenoord

Inter in emergenza per la trasferta di Rotterdam: tra i convocati figurano anche i tre giovani Motta, Aidoo e Quieto.

Inter di scena al 'de Kuip' di Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, già carnefice del Milan ai playoff: un appuntamento da non fallire per i campioni d'Italia, piombati in un'emergenza di non poco conto.

L'unico esterno di ruolo a disposizione di Inzaghi è infatti Dumfries, alla luce degli infortuni che hanno falcidiato entrambe le fasce: ai box troviamo, contemporaneamente, Dimarco, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski.

Uno scenario difficile da gestire per Inzaghi, costretto a fare di necessità virtù: nell'elenco dei convocati per la trasferta olandese figurano infatti tre giovani classe 2005, ovvero Mike Aidoo, Matteo Motta e Daniele Quieto, gioielli della Primavera allenata da Andrea Zanchetta.