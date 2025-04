Morto Papa Francesco, Serie A rinviata: Parma-Juventus, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina e Genoa-Lazio non si giocano

Dopo la scomparsa del Pontefice, la Lega Serie A ha deciso di rinviare tutte le partite di calcio previste della massima serie.

La morte di Papa Francesco è un evento che finisce tristemente e drammaticamente nella lista di giornate che costituiscono la lunghissima storia dell'umanità.

Una data che verrà ricordata per sempre e che segna un prima e un dopo, come è stato per i suoi predecessori e che si lega alla vita di ognuno di noi.

E al calcio, in qualche modo: cosa succede in ambito calcistico, in Serie A e non solo, dopo la morte di Papa Francesco? La risposta è arrivata direttamente dalla Lega e dalla FIGC.