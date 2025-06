Morata valuta il ritiro dalla Nazionale dopo il rigore sbagliato in finale: "Ultima partita con la Spagna? Bisogna riflettere"

L'errore dal dischetto è costata la Nations League, Morata non esclude di lasciare la Spagna: "Sono arrabbiato".

Alvaro Morata nel corso della sua lunga carriera ha vissuto grandi momenti, come la vittoria dell'Europeo l'estate scorsa ma anche periodi non semplici e serata da dimenticare, come l'ultima contro il Portogallo, nella finale di Nations League.

L'attaccante della Spagna infatti ha sbagliato il rigore che è costato la sconfitta della sua Nazionale e permettendo al Portogallo di festeggiare il secondo titolo di Nations League nella sua storia.

Un errore che pesa come ha ammesso l'ex giocatore di Juventus e Milan; Morata ha anche aperto alla possibilità di lasciare la Spagna. Di seguito le sue dichiarazioni.