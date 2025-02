Morata rivela perché ha lasciato il Milan: "Alla fine non ero più a mio agio"

L'attaccante spagnolo ha spiegato la scelta di trasferirsi al Milan e il motivo dell'addio al club rossonero dopo sei mesi: "Il progetto è cambiato".

Alvaro Morata ha ritrovato la felicità. Quella smarrita a Milano. L’ha ricercata lontano dalla Madonnina e dall’Italia e dopo soli sei mesi ha lasciato il Milan per approdare a Istanbul e vestire la maglia del Galatasaray.

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, l’ex centravanti rossonero ha rivelato il motivo dell’addio a gennaio al Diavolo, ma anche perché aveva scelto di lasciare l’Atletico per tornare in Italia.

Una chiacchierata a tutto tondo, in cui oltre al professionista è emerso l’uomo e i suoi sentimenti sia in campo che fuori, dopo aver vissuto momenti difficili sia dal punto di vista lavorativo che personale, ma che ora ha ritrovato la serenità.