Morata al Milan sblocca... Lukaku al Napoli: l'effetto domino degli attaccanti è cominciato

Il trasferimento dello spagnolo può aprire ufficialmente la danza dei centravanti: coinvolte Atletico Madrid, PSG e Napoli.

Il domino degli attaccanti, a quanto pare, è cominciato. Lo ha aperto Alvaro Morata, forzando l'addio all'Atletico Madrid e atterrando per la terza volta in carriera in Italia, dove indosserà non la maglia della Juventus, come nelle precedenti due, bensì quella del Milan.

Morata vestito di rosso e nero fa un po' effetto, ma tant'è. Dal punto di vista pratico, ovvero degli effetti sul mercato, è invece un trasferimento che rischia di provocare ripercussioni praticamente in mezza Europa. Da effetto domino, appunto. Come spesso accade durante una finestra di trattative.

I nomi in ballo oltre allo spagnolo? Tre. Tra questi, anche Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Ovvero il passato, il presente e il possibile futuro del Napoli.