Morata al Galatasaray, si può chiudere a breve: cosa sta succedendo, addio al Milan vicino

L'attaccante del Milan sta per lasciare la Serie A per approdare in Turchia: trattativa in fase avanzata, Morata vicino al Galatasaray.

Alvaro Morata può lasciare il Milan e l'Italia a breve, così da cominciare una nuova avventura. In terra turca.

A sorpresa, infatti, il Galatasaray è in trattative avanzate per acquistare lo spagnolo dal Milan: a rivelarlo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che evidenzia come siano in corso i colloqui per concludere l'accordo utile a portare Morata a Istanbul e in particolare nella squadra che attualmente ricopre il ruolo di capolista del torneo in fuga sul Fenerbahce di Mourinho.

I due club, Morata e l'entourage dello stesso spagnolo sono in contatto per chiudere il passaggio in Turchia nelle prossime ore: a pochi giorni dalla fine del mercato l'attaccante ex Chelsea può salutare nuovamente l'Italia, la trattativa avanzata per il trasferimento è più che mai calda.