Morata al Galatasaray, è fatta: la formula, le cifre dell'operazione e quanto incassa il Milan

Tutto fatto per l'approdo a Istanbul del centravanti spagnolo: accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Tutto vero, nessun passo indietro: Alvaro Morata lascia il Milan dopo appena pochi mesi dal suo arrivo dall'Atletico Madrid e si prepara ora a giocare la seconda parte della stagione con la maglia del Galatasaray.

Tutto fatto, o quasi, per la sua cessione, come rivela Fabrizio Romano: i due club hanno trovato un accordo verbale per chiudere un'operazione avviata a sorpresa negli scorsi giorni.

Non manca dunque che l'ufficialità per sancire il trasferimento di Morata al Galatasaray. Lo spagnolo andrà dunque a far compagnia a Istanbul a diversi ex giocatori della Serie A, tra cui Osimhen, Mertens e Icardi, quest'ultimo out per infortunio.