Il Como vuole Morata, Fabregas ha contattato lo stesso attaccante per il 2025/2026: prima di tutto, però, da risolvere la questione Milan-Galatasaray.

No, la pista che porterebbe Alvaro Morata al Como non è certo così campata in aria. L'attaccante spagnolo, che ha giocato gran parte della carriera alla Juventus, è attualmente sotto contratto con il Milan, che lo scorso gennaio ha scelto di cederlo in prestito al Galatasaray. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Lombardia, seppur con la squadra di Fabregas, sorpresa del campionato appena concluso.

L'interessamento del Como per Morata ha portato ad un contatto diretto tra lo stesso Fabregas e il connazionale, come riporta Sky Sport. La risposta dell'attaccante, a proposito di un traferimento sulle sponde del Lago, sarebbe stata positiva e potrebbe portare ad imbastire un'operazione per dare un grande rinforzo d'esperienza al club, deciso a diventare una grandissima del calcio italiano e mondiale.

Il primo passo sarà quello relativo alla risoluzione del prestito al Galatasaray, visto e considerando che attualmente Morata tornerebbe al Milan solamente nel gennaio 2026. L'accordo temporaneo dovrebbe essere eventualmente rescisso nelle prossime settimane, con il Como che a quel punto dovrebbe parlare con i rossoneri per un ulteriore prestito o un acquisto a titolo definitivo dell'ex Juventus.