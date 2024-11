Monza-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Zaccagni fa volare l'Aquila, quarta vittoria consecutiva

Col goal di Zaccagni al 36', la Lazio espugna Monza e aggancia Atalanta, Fiorentina e Napoli in testa: 6ª vittoria di fila tra tutte le competizioni.

Quattro vittorie di fila in Serie A e primo posto, seppur per qualche ora! La Lazio centra il sesto successo consecutivo tra campionato ed Europa League (il decimo nelle ultime undici) e aggancia in classifica il gruppo di testa, in attesa di Inter-Napoli delle 20:45.

I biancocelesti trovano i tre punti grazie alla rete realizzata da Zaccagni con un meraviglioso tiro a giro, che vale il primato in compagnia di Atalanta, Fiorentina e Napoli. Il Monza resta a quota 8, all’ultimo posto in coabitazione con il Venezia.

Nel primo tempo, la squadra di Nestra si mostra propositiva e sfiora il goal con un paio di occasioni sciupate nel primo quarto d’ora con Dany Mota e Maldini.

La risposta della Lazio è affidata a Dia, prima dell’entrata in scena di Zaccagni. Il capitano della Lazio colpisce il palo con un tiro a giro al 33’, mentre tre minuti più tardi ci riprova e trova una rete meravigliosa, che sblocca il risultato.

La reazione del Monza non va oltre un tentativo in rovesciata di Dany Mota, che si coordina perfettamente ma manda la palla sopra la traversa.

Nella ripresa è la Lazio a partire meglio con il tentativo di Rovella da fuori area, neutralizzato da Turati, e la discesa del solito Nuno Tavares, col Monza che si salva.

La squadra di Nesta va vicinissima al pari al 72’: lancio col contagiri di Bondo per Pereira, che serve a rimorchio Maldini. L’occasione è ghiotta, ma il numero 14 calcia sopra la traversa.

Nel finale, il Monza si spinge in avanti, a caccia della rete del pari, lasciando qualche varco alla Lazio, che non ne approfitta in contropiede con Castellanos, che fallisce due occasioni, di cui una ghiottissima, calciando addosso a Turati.